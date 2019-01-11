İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen ve bir jandarma binbaşının da gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda likit halde 500 gram esrar ve tekne bağlamada kullanıldığı değerlendirilen 60 metrelik halat ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Avrupa ülkelerinden deniz yoluyla getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

- Operasyon



Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı B.Ö'nün de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti.



Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.



Polis kamerasına yansıyan operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği ortaya çıkarılmıştı.