İzmir’deki üniversitelere 2 milyar liralık bütçe

Türkiye genelinde 125 üniversitenin bütçesinin kabul edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden İzmir’de bulunan 6 devlet üniversitesine toplam 2 milyar liralık ödenek çıktı. AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bütçede AK Parti hükümetlerinin tüm dönemlerinde olduğu gibi yine aslan payının eğitim ve öğretime verildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Üniversitelerimizde verilen kaliteli eğitim ve arttırılan kontenjanlar ile her zaman eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Kabul edilen bütçe tasarısına göre İzmir’de bulunan üniversiteler arasında Ege Üniversitesi 878 milyon 195 bin Türk Lirası ile en büyük payı alırken onu Dokuz Eylül Üniversitesi 779 milyon 621 bin liralık bütçeyle izliyor. Katip Çelebi Üniversitesi 167 milyon 416 bin lira, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 121 milyon 179 bin lira, Demokrasi Üniversitesi 30 milyon 964 bin lira, Bakırçay Üniversitesi’nin bütçesi ise 24 milyon 908 bin lira olarak belirlendi.”