İzmir'deki terör örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

İzmir ve Menemen cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 5'i daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, birçok kez terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, bir zanlının ise örgüt adına kırsalda faaliyet gösterdikten sonra kente geldiği tespit edildi. Zanlıların eylem hazırlığında oldukları belirtildi.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla, aralarında eski HDP il yöneticisi Mahfuz G. ve HDP Menemen ilçe başkanı M.A'nın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.