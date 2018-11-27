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İzmir'deki terör örgütü operasyonu

Gözaltına alınanların sayısı 23 oldu

27 Kasım 2018 Salı 16:05
İzmir'deki terör örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İzmir ve Menemen cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 3'ü daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 23 oldu. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla, aralarında eski HDP il eş başkanı Mahfuz G. ile eski HDP Menemen ilçe başkanı M.A'nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:05
  1. İzmir Emniyet Müdürlüğü
  2. operasyon
  3. PKK/KCK
  4. polis
  5. terör örgütü

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