THY- Euroleague
0553 313 94 23

İzmir'deki terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 23:13
İzmir'deki terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir ve Menemen cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Menemen Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheliden, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya aracılığıyla "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edilen diğer 12 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G. ile eski HDP Menemen İlçe Başkanı M.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:13
  1. operasyon
  2. PKK/KCK
  3. Terör
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'nın komşuları askeri çözümü reddetti
    1. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    2. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    3. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    4. Filistin'in yeminli Türkçe..
    5. Fed tutanakları yayımlandı
    6. Merkel'in havada korku dolu anları!..
    7. HDP'li eski il başkanı tutuklandı!
    8. Trabzonspor camiası yemekte bir araya..
    9. Çin'den G20 üyelerine ortak hareket..
    10. Maçın ardından
    11. Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kabustan..
    12. Kılıçdaroğlu: Avrupa değerlerini..
    13. Türkiye'ye getirilecekti! Yunan polisi..
    14. İzmir'deki terör operasyonu
    15. GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de gaz dolumu..
    16. Korkunç olay! Yanmış erkek cesedi..
    17. Kırıkkale'deki patlamayla ilgili..
    18. TSK'ya teslim edildi! Tam 1500 adet
    19. Askeri helikopter Zehra bebek için..
    20. Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?