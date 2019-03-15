İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.
IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı.15 Mart 2019 Cuma 14:01
IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.15.03.2019 13:56:31TSINNNN
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