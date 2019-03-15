İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor. IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı.

IHAAW135631-ASA/15-03-2019- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.15.03.2019 13:56:31TSINNNN

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