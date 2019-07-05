0553 313 94 23

İzmir’deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe

İzmir’in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:56
İzmir’deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe

İzmir’in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6769 Kanun Numaralı Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında, tespit ettikleri 13 adet iş yerinde taklit ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tamamı Bornova ilçesindeki 13 iş yerinin 10’unda, ünlü markalara ait toplam 12 bin 920 adet ayakkabı ve terlik ele geçirildi, 10 şüpheli ise yakalandı.


Ele geçirilen terlik ve ayakkabılar muhafaza altına alınarak yedi emine teslim edilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte içki operasyonunda cephanelik çıktı
    1. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    2. Mutabakat süreci online platforma..
    3. Belediye başkanının kız kardeşi..
    4. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    5. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    6. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    7. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    8. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    10. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    11. İstanbul Havalimanı havadan..
    12. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    13. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    14. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    15. CHP’den Fotokampa ziyaret
    16. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    17. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    18. Hafif ticari araç ile otomobil..
    19. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    20. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
    21. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
    22. GESKON’da yeni atamalar
    23. Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    24. Karayollarına ait kamyon yanarak kül..
    25. Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili..
    26. İstanbul Sözleşmesi deşifre edildi:..
    27. Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin..
    28. 1. derece askeri yasak bölgede PKK’lı..
    29. Nallıhan’da yağmur sonrası su..
    30. 4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik