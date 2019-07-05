İzmir’deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe İzmir’in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6769 Kanun Numaralı Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında, tespit ettikleri 13 adet iş yerinde taklit ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tamamı Bornova ilçesindeki 13 iş yerinin 10’unda, ünlü markalara ait toplam 12 bin 920 adet ayakkabı ve terlik ele geçirildi, 10 şüpheli ise yakalandı.

Ele geçirilen terlik ve ayakkabılar muhafaza altına alınarak yedi emine teslim edilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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