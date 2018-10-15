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100 lira ödülle erkek erkeğe öpüşme yarışmaları düzenlemişti! O sapkın tutuklandı!

İzmir'de sosyal medyadan paylaşılan videoda, 100 lira ödülle düzenlediği yarışmalarda küçük yaştaki çocukları ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan B.A. tutuklandı. Videoları çeken F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:14
100 lira ödülle erkek erkeğe öpüşme yarışmaları düzenlemişti! O sapkın tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.A'nın (21) ifadeleri doğrultusunda tepkiyle karşılanan genel ahlaka aykırı davranışların sergilendiği video görüntülerini çeken F.B. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde yer alan "genel ahlaka karşı suçlar" ile Türk Ceza Kanunu'nun 6. bölümünde geçen "çocuğun cinsel istismarı suçları" kapsamında şüpheliler hakkında işlem yapıldığı ve paylaşılan videolara da mahkemece erişim yasağı konulduğu kaydedildi.

Bu arada emniyette ifadesi alınan B.A'nın suçunu kabul ettiği, sosyal medya hesabına koyduğu görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söylediği öğrenildi.

B.A'nın ilginç görüntülerin tıklanma oranlarının fazla olması nedeniyle böyle bir video çektiğini söylediği belirtildi.

Sabıka kaydı varmış

Öte yandan B.A'nın aynı suçtan daha önce de gözaltına alındığı ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırarak sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlatmış, B. A. olduğunu tespit edilen zanlı yakalanmıştı.

Bakan Soylu sosyal medyadan açıklama yapmıştı

Zanlının yakalanması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:14
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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