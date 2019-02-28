0553 313 94 23

İzmir'deki "sahte içkiden ölüm" davasında beraat kararı

Ürettiği sahte içkiyle iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık beraat etti

28 Şubat 2019 Perşembe 15:41
İzmir'deki "sahte içkiden ölüm" davasında beraat kararı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde ürettiği sahte içkiyle iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığın beraatine karar verildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Veysel G, duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, dosya kapsamındaki İstanbul Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde hayatını kaybeden M.T'nin "metil alkol" içeren kaçak içki sonucu öldüğünün sabit olduğunu belirterek, söz konusu içkiyi sanığın sattığına ilişkin her türlü şüpheden uzak, açık ve kesin delil bulunmadığından Veysel G'nin "olası kastla adam öldürme" suçundan beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaaya kısmen katıldıklarını dile getiren Veysel G'nin avukatı Altay Doğan, müvekkilinin evinden çıkan sıvının ölüme sebep olmayacağının sabit olduğunu savunarak Veysel G'nin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle Veysel G'nin beraatine karar verdi.

- Olay

Narlıdere'de Nisan 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan H.E. ve M.T'nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine polis çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A'nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturma genişletilmişti.

Polis ekipleri, yoğun bakımdan çıkan H.A'nın ifadesi doğrultusunda, Narlıdere'deki bir eve düzenledikleri operasyonda, düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmiş, Veysel G. gözaltına alınmıştı. Veysel G. hakkında "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:41
  1. Avukat
  2. İzmir 10. Ağır Ceza mahkemesi
  3. Sahte içki
  4. sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli kürk ihracatını katlayacak"
    1. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    2. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    3. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    4. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    5. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    6. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    7. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    8. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    9. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    10. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    11. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    12. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    13. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    14. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    15. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    16. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    17. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    18. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    19. Edirne'de 364 göçmen yakalandı
    20. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    21. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    22. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    23. 800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek
    24. Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen..
    25. "FETÖ'nün devlete sızmasının sebebi 28..
    26. Doktora "yağma teşebbüsü"ne tutuklama
    27. Milletvekili Yılmaz: “Halkımız gereken..
    28. Güder’den 28 Şubat açıklaması
    29. Sivas’ta gerçeğini aratmayan deprem..
    30. Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."