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İzmir'deki sahte içki operasyonu

Ticaret Bakanlığı:- "İzmir'de sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi"

21 Haziran 2019 Cuma 11:58
İzmir'deki sahte içki operasyonu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonunun gerçekleştirildiğini ve 5 ton sahte içkinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın sağlığına yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturan, kullanan insanların kör olmasına hatta yaşamını yetirmesine neden olan sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi.

Sahte içkiyi yasadışı yollarla üreten, şişeleyen ve sahte bandrol kullanarak, satmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen bir şebeke, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Bir vatandaş tarafından ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına iletilen ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbarda bahsedilen şahısları, araçları ve iş yerlerini tespit etti.

Çalışmalar neticesinde, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerince sahte içki şebekesi tarafından kullanıldığı belirlenen tırlar takibe alındı. Şüpheli araçların İzmir’in Buca ilçesindeki bir depoya girdiğini gören ekipler, depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, 5 ton ağırlığında sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:58
  1. polis
  2. sahte içki operasyon

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