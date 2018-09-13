İzmir'deki pis kokunun asıl nedeni ortaya çıktı: Belediyenin beceriksizliği!

CHP’nin yönetimi altındaki İzmir, son bir haftadır kötü kokunun esiri oldu. Vatandaşları adeta canından bezdiren kokunun, rutin kanal temizliklerinin yapılmamasından kaynaklandığı ifade edildi.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, yaptığı açıklamada, İzmir'in özellikle yaz aylarında yoğun bir koku ile boğuştuğunu hatırlatarak, "Yaz aylarında atık su debisi düştüğü için, kanallar çamur oluyor. Bu çamur, daha sonra tuvalet atıklarıyla birleşerek kanalın dibine çöküyor. Suyla akıp gitmeyen bu atıklar hidrojen sülfür asit oluşturarak adeta çürük yumurta kokusu salgılıyor" dedi.

BELEDİYE ÖNLEM ALMADI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koku sorunu için gereken önlemleri almadığına dikkat çeken, Varan, "Zamanında tedbir alınarak, gereken temizlikler yapılsa bu koku olmaz. Su debisi azalınca atıklar kanallarda kalıyor. Rutin temizlik yapılsa, bu atıklar kanalda kalmayacak. Çamur ve atık çökmesi de yaşanmayacak. Bizim tespitimiz bu yönde. Temizlik olmadığı için koku dayanılmaz hale geliyor" diye konuştu.

"BU İŞİ BECEREMEMİŞLER"

İzmir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün kokuya ilişkin açıklamanı anlamsız olduğunu savunan Müdür Varan, "Temizliğin başladığı noktalarda kokuların azaldığı bilgisi geliyor. İzmir'de her yaz koku oluyordu. Ancak debi azalması dolayısıyla bu koku arttı. Borular, rögar kapakları temizlenmiyor. Rutin temizlik yapmayı becerememişler, olay bu" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yağmur suyu ve atık suyu için tek kanal bulunduğunu ifade eden Varan, "En büyük sıkıntılardan biri de bu. Tüm sular denize gidiyor" dedi.

2009'DAN BERİ ADIM ATILMIYOR

İzmir’in 2009 yılından bu yana yaşadığı kötü koku sorunu, artık kronik bir vaka haline geldi. Vatandaşların büyük tepkisine rağmen hiçbir adım atılmadı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir’de her yaz yaşanan bu sıkıntı, adeta bir utanç vesikası niteliğinde.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (İZSU) kokuya ilişkin yapılan açıklamada, atık suyun boru içinde taşınımı süresince oluşan kokunun önlenmesi için her türlü çalışmanın yapıldığı belirtildi.