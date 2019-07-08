İzmir'deki orman yangını Seferihisar ilçesinde yaktıkları mangaldan orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavakdere Barajı'nın üst kısmındaki ormanlık alanındaki yangına ilişkin gözaltına alınan K.A. (28) ile M.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde, "suçlarını kabul ettiklerini, pişman olduklarını, pazar günü K.A'ya ait bağ evlerini gittiklerini, mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını" söylediği öğrenildi.

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