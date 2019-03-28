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İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları hakim karşısında

İzmir’de bir otomobilin önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarptığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:35
İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları hakim karşısında

İzmir’de bir otomobilin önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarptığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı.


Bayraklı ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan araçların şoförlerinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanık Şahin G. ve tutuksuz yargılanan sanık Fatma Zuhal T. ile taraf avukatları katıldı.


Fatma Zuhal T., olay günü eşi ve kızıyla Konak istikametinden Karşıyaka’ya doğru orta şeritten 65-70 kilometre hızla seyir halindeyken yol kontrolü yapıp sinyalini vererek sağ şeride geçtiğini, dönüşün olduğu noktaya geldiği sırada ise çarpma sesi duyduğunu söyledi.



“Kaza olduğunun farkında değildim”


Eşiyle araçtan indiğinde aracının hasar gördüğünü fark ettiğini vurgulayan Fatma Zuhal T., “Kaza olduğunun farkında değildim. Kaza olduğunu eşim bana söyledi. Sonradan, kaza yapan aracın hızlı bir şekilde makas atarak geldiğini öğrendim” diye konuştu.


Kazada kusurunun olmadığını savunan Fatma Zuhal T., karıştığı kazada bir kişinin öldüğünü öğrendiğinde üzüldüğünü söyledi.


Şahin G. ise kazada hayatını kaybeden nişanlısı Bahar Öztürk ile Bornova’dan Karşıyaka’ya doğru ilerledikleri esnada sanığın kullandığı aracın önüne aniden gelmesiyle kazanın meydana geldiğini iddia etti.


Fatma Zuhal T.’nin savunmasında olaydan üzüntü duyduğunu dile getirmesine rağmen kendisinden ve nişanlısının ailesinden özür dilemediğini anlatan Şahin G., sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.


Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olay


İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 31 Ağustos 2017’de meydana gelen kazada, Konak’tan Karşıyaka istikametine giden Şahin G. (31) idaresindeki 35 KCZ 74 plakalı otomobil, Turan Mahallesi Altınyol mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce aynı yönde giden Fatma Zuhal T. (43) idaresindeki 35 YE 471 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.


Çarpmanın etkisiyle sürücü Şahin G. ve otomobildeki Bahar Öztürk (29) ağır yaralanırken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti. Kazadan sonra diğer aracın sürücüsü Fatma Zuhal T. gözaltına alındı.


Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, müşteki sanık Şahin G. ve sanık Fatma Zuhal T. hakkında, “Taksirle ölüme neden olma, taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma” suçlamalarıyla dava açtı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:35
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