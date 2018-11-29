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İzmir'deki okul müdür yardımcısı açığa alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:18
İzmir'deki okul müdür yardımcısı açığa alındı

ANKARA (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açığa alındı.

MEB tarafından, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan 'şiddet görüntüleri' ile ilgili olarak, söz konusu okul müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme, soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:18
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. okul müdür yardımcısı
  4. öğrencilere şiddet

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