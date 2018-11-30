İzmir'deki "köpek kavgası" cinayeti davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpeklerin kavga etmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K, duruşmada yer almadı.

Sanık Altun, savunmada, hayvancılık yapan amcası M.A'nın yanına gittiği sırada hayvan barınağının önünde köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıktığını, bu sırada tanımadığı 4 kişiyle karşılaştığını, bu şahısları köpeklere taş atmaları nedeniyle uyardığını öne sürdü.

Şahısların kendisine küfür ettiğini, yumruk atmaya çalıştığını iddia eden Altun, "Pompalı tüfekle 4 fişeği alıp dışarı çıktım. 2 fişeği tüfeğe doldurup bir el havaya, bir el de yere ateş ettim. Bu sırada Adil Göçer'in vurulup yere düştüğünü gördüm. Amcam M.A, yaralanan Adil Göçer’i arabaya bindirmeleri için arkadaşlarına yardım etti." dedi.

Olay sonrası amcasının oğlu K.C.A'nın yaşının küçük olması nedeniyle olayı üstlenmek istediğini, sanık M.A'nın bu duruma karşı çıktığını iddia eden Altun, "Öldürmek için değil korkutmak için ateş etmiştim, pişmanım" dedi.

- Nişan alarak ateş ettiği iddiası

Müşteki İsmail Göçer ise amcasının oğlu olan Adil Göçer'in dalaşan köpekleri ayırmak için taş attığı sırada, sanık Altun'un kendilerine küfrettiğini, diğer sanık M.A'nın da demir çubukla saldırdığını iddia etti.

Tutuklu sanığın kendilerine doğru yürürken tüfeği ateşlemeye başladığını savunan Göçer, "Adil ağabey hala, 'Gelsinler, konuşalım' diyordu. Ben de ağabey kaçalım, bu durmaz, bize de ateş eder.' dedim ama o yerinde durdu. Bize yaklaşık 2-3 metre yaklaşan Barış, nişan alarak Adil ağabeye ateş etti. Bu sırada, Adil ağabeyin 'İsmail'im' dediğini duydum. Barış'ın bana da ateş edeceği sırada M.A. üzerime atlayınca yere düştük. Barış bana da ateş etmeye çalıştı ama tüfek patlamadı." beyanında bulundu.

Adil Göçer'in eşi Derya Göçer ise eşinin iyi bir insan olduğunu, köpekleri çok sevdiğini ve bir köpek için hayatından olduğunu belirterek, sanıkların ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde 17 Temmuz 2018'de yaşanan olayda Adil Göçer, komşusuna ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması sonrası çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu olay yerinde ölmüştü.

Olayla ilgili Altun ve M.A. tutuklanmış, M.A. daha sonra tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Altun'un "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", M.A'nın "kasten öldürmeye azmettirme ve basit yaralama", S.K'nin ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.