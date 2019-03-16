İzmir’deki göçük faciasında ikinci cesede ulaşıldı İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarma ekipleri toprak altından çıkarmaya çalışıyor.



Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama-kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın’ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi’den (69) de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkarılıyor.

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