İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı daha tutuklandı. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte toplam 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 71 zanlıdan 41'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 30 kişi salıverildi. Biri Suriye uyruklu 22 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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