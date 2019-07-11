İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i daha tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha tutuklandı. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli daha adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı. Böylelikle operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 38 zanlıdan 15'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 23 kişi serbest kaldı. İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen toplam 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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