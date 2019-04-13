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Seçim 2019 Sayfası

İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

Beydağ ilçesinde Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra ilçe halkına verdiği yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 81 kişiden 79'u taburcu edildi

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra verdiği yemeğin ardından fenalaşan 81 kişiden 79'u taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde Beydağ Belediye Başkanı seçilen Feridun Yılmazlar, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra, görevi eski başkan Vasfi Şentürk'ten devralarak teşekkür yemeği organize etti.

Kent meydanında dün ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan oluşan menüyü yiyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi akşam saatlerinde fenalaştı.

Vatandaşlar bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle Beydağ, Ödemiş ve Tire Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Müşahedeye alınan vatandaşlardan bir kısmı taburcu edilirken sabah saatlerinde aynı yemekten yiyen 10 kişi daha hastaneye başvurdu. İlk tetkikleri yapılanların tedavilerine başlandı.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü AhmetKipici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye önünde dağıtılan yemeğe katılan bazı vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere resmi başvuru yaptıklarını bildirdi.

Kipici, "Hastalardan 14'ünün servislere yatışları yapılmış durumdadır. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ödemiş Devlet Hastanesine 26 başvuru, olayın meydana geldiğiBeydağ ilçemizde 43 başvuru, Tire hastanemizde de iki hasta başvurusu oldu. Durumu ciddi olanherhangi bir hastamız şu anda yok." şeklinde konuştu.

- 79'u taburcu edildi

Gerekli müdahalelerin yapıldığını bildiren Kipici, müşahede altındaki 79 kişinin taburcu edildiği bilgisini verdi.

Ödemiş Kaymakamlığınca da yemeklerden numuneler alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

- Yılmazlar, hastaları ziyaret etti

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, olayın duyulmasının ardından rahatsızlanan vatandaşları kaldırıldıkları hastanede ziyaret etti.

Yılmazlar, duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

"Verdiğim yemekten yaklaşık 650-700 kişi yedi. Bazı vatandaşlarımız bundan etkilenmiş. Konuyla ilgili olarak Laboratuvardan gelecek sonuçları bizler de bekliyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Aldığımız tavukla ilgili olarak her şey faturalı resmi ve ayrıca son kullanma tarihi geçmiş değil. Yaşanan olayla ilgili 3 ayrı hastaneye kaldırılan tüm değerli vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim."


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:13
  1. Beydağ
  2. tavuk pilav
  3. Zehirlenme

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