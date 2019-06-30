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İzmir’deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü

İzmir’in Balçova ilçesinde hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik ışıklarına ve MOBESE direğine çarptı.

30 Haziran 2019 Pazar 07:59
İzmir’deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü

İzmir’in Balçova ilçesinde hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik ışıklarına ve MOBESE direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi öldü.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Üçkuyular Marina Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil İzmir Çeşme Otoyolundan Balçova istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına daha sonra kavşakta bulunan MOBESE direğine çarparak durabildi. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal yola fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsünün emniyet kemerinin arkadan taktığı, yolcu konumunda bulunan kişinin ise emniyet kemerini takmadığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 07:59
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