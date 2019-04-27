İzmir’deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynaklar Mezarlığı yakınlarında 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç ile 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada 35 JN 734 plakalı aracın sürücüsü Turan Kaplan (38), eşi Evin Kaplan (31), kızları Asel Kaplan (7), Zeynep Lina Kaplan ile sürücünün kız kardeşi Funda Kaplan (26), erkek kardeşi Ferit Kaplan (21) ve yeğeni Özgür Kaplan (13) hayatını kaybetti.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Turan Kaplan’ın ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet bölgesine piknik yapmaya gittiği öğrenildi. Cenazelerin ailelerin vereceği karar doğrultusunda memleketleri Batman veya İzmir’de defnedileceği ifade edildi.

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