İzmir'deki faciada gözaltı sayısı 11'e çıktı
Mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 kişinin öldüğü göçmen kazasına ilişkin gözaltı sayısı 11 kişiye yükseldi.16 Ekim 2018 Salı 20:12
Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, göçmenleri taşıyan kamyon su kanalına uçmuş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri bugün soruşturma kapsamında 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle daha önce gözaltına alınan 2’si Suriyeli 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 11 oldu.
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