İzmir'deki faciada gözaltı sayısı 11'e çıktı

Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, göçmenleri taşıyan kamyon su kanalına uçmuş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri bugün soruşturma kapsamında 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle daha önce gözaltına alınan 2’si Suriyeli 5 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 11 oldu.