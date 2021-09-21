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Konut Projeleri İzmir’deki deprem konutları, depremin tam yıl dönümünde teslim edilecek
Konut Projeleri

İzmir’deki deprem konutları, depremin tam yıl dönümünde teslim edilecek

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların anahtar tesliminin, depremin yıl dönümünde başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:05:00 -
İzmir’deki deprem konutları, depremin tam yıl dönümünde teslim edilecek

Albayrak, Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanı arasında yer alan 1. proje alanında, gazetecilere, inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi, daireleri gezdirdi. 7 proje alanındaki 1444 konutun yapımının hızlı şekilde devam ettiğini kaydeden Albayrak, "Vatandaşlarımıza, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutları teslim edebilmek için hızlı şekilde çalışıyoruz. Bayraklı ilçemizde yaptığımız konutların akabinde, yeni şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda, 3 bin 649 konutun yapımına da başladık. Orada 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki konutlarımızı da inşallah yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız" diye konuştu.

Albayrak, depremde evleri hasar gören 1569 kişiye kira yardımının da konutlar teslim edilinceye kadar devam edeceğini söyledi.

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