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İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa verildi

Terör örgütü DEAŞ üyesi ve Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 22 sanığın yargılanmasına devam edildi- İddia makamı, 11 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti

26 Şubat 2019 Salı 14:35
İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa verildi

İZMİR (AA) - Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen ve haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılan 22 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık ile tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk A.A. ve sanık avukatları katıldı.

İddia makamı, 11 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 tutuklu sanığın hükümle tahliyesine karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Tutuksuz yargılanan 10 sanık ile A.A'nın aynı suçtan beraatine karar verilmesini talep eden iddia makamı, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazı yazılmasını istedi.

Tutuklu sanıklar, DEAŞ ile bir bağlantıları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Bazı sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazı yazılmasına ve bazı avukatların süre talebinin kabulüne, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i kadın 22 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimatı ve İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği öne sürülmüştü.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:35
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