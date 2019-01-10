İzmir'deki cinayet davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Vardal, taraf avukatları, maktulün kızı, anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Müşteki Nuray Özbaylar, öldürülen Bahriye Üngeç'in kızı olduğunu, olayı görmediğini ancak eşinin olaya şahit olduğunu söyledi.

Eşinin kendisine Vardal'ın, annesini kasten vurmadığını, silahın patladığını söylediğini anlatan Özbaylar, "Sanıktan şikayetçi değilim. Bana iyiliği dokundu, düğünümü yaptı." dedi.

Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı da olay anında silahın kazayla patladığını ileri sürerek, müvekkilinin maktulü hastaneye yetiştirmeye çalışması ve hastanedeki tavırlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay



Konak ilçesinde 23 Eylül 2017'de Murat Vardal, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i alacak meselesinden çıkan tartışma sonrası silahla öldürmüş, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlamasıyla dava açılmıştı.