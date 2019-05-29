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İzmir'deki cinayet

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:45
İzmir'deki cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde eşinin yakınları tarafından darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik olayı ile ilgili gözaltına alınan eşi ve iki yakını tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde eşini darbettiği iddiasıyla Hayrettin İkilik'i döverek öldürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi S.İ, M.B. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden S.İ. yakınlarına, eşi Hayrettin İkilik'in kendisini sürekli darbettiğini ileri sürerek şikayet etmiş, bunun üzerine S.İ'nin yakınları M.B. (18) ile M.B. (22), Hayrettin İkilik'i sopayla döverek ölümüne neden olmuştu.

Olayla ilgili İkilik'in eşi S.İ. ve yakınları gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki bu cinayetin, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın ölümü ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanması olayıyla bağlantılı olduğu öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:45
  1. cinayet
  2. gözaltı
  3. Hazro
  4. tutuklama

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