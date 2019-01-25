İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili dava

İZMİR (AA) - AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanının, "Eylemleri sen mi yaptın?" sorusuna Aytaç, "Ben yaptım ya da yapmadım diyemem çünkü o eylemleri partimiz yapmıştır ve üstlenmiştir. Ben de onun üyesiyim." yanıtını verdi.

Sanık avukatı, silahlı çatışmadaki kurşunun, Aytaç'ın silahından ateşlendiğinin tespit edilemediğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, hükmün gelecek celse açıklanacağını belirterek, savunmaların değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay



İzmir'de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.



Daha sonra Buca'da devriye gezen polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

Deniz Aytaç'ın AK Parti Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu belirlenmiş, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklanmıştı.