İzmir’deki bıçaklı kavga 5 kişi yaralandı İzmir’in Konak ilçesinde Göztepe Spor Kulübü’nün 94.

İzmir’in Konak ilçesinde Göztepe Spor Kulübü’nün 94. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Güzelyalı Mahallesi 40/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda Y.Ö, Ü.E, M.E, H.B.B, B.B. bıçakla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Y.Ö’nün (27) hayati tehlikesinin bulunduğu, Ü.E. (17) ile M.E’nin (15) kardeş olduğu ve aynı hastanenin çocuk bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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