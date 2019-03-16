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İzmir'deki banka soygunu

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı, olay yerinden kaçarken bindiği taksinin şoförü adli kontrolle salıverildi

16 Mart 2019 Cumartesi 20:19
İzmir'deki banka soygunu

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki 50 bin lirayı çalan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankanın şubesinde, silahla tehdit ettiği banka görevlisinden 50 bin lirayı alarak kaçan ve sonrasında teslim olan Mert Yılmaz (22), İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Ekipler, zanlının ifadesi doğrultusunda soygunun ardından bindiği taksinin şoförünü de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, taksi şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Babaannesini ziyarete gelmiş

İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen Mert Yılmaz'ın polise verdiği ifadede, İzmir'e babaannesini ziyaret etmek için geldiğini, burada paraya ihtiyacı olduğu için bir kurusıkı tabanca satın alarak bankayı soymaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Banka görevlisine gerçek kimliğini veren, bankoya çıplak elle dokunan ve tehdit ettiği banka görevlisinin uzattığı paranın bir miktarını alamayan zanlının soygunu neden yaptığına ilişkin tutarsız ifadeler verdiği belirtildi.

- OIay

Karabağlar ilçesinde 13 Mart'ta meydana gelen olayda özel bir bankadaki çalışanları silahla tehdit eden bir kişi, kasadaki 50 bin lirayı alarak kaçmıştı.

Ticari taksi ile kaçtığı tespit edilen zanlı, bir süre sonra Alsancak semtindeki bir kafeden aradığı polise yanındaki kurusıkı tabanca ile teslim olmuştu.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:19
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