İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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