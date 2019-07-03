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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik davada, 11'i tutuklu 95 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme, 6 sanığı tahliye etti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:24
İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada, 6 kişi tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, bir dosyanın daha bu davayla birleştirilmesinin ardından sanık sayısının 95 olduğu belirtildi.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Sanık Nurettin Yıldız, yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu, bu süreçte her şeyi anlattığını, savunmasına ekleyecek bir şey olmadığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yetkin Toker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırmadığını, "faizsiz bankacılık" için burayı tercih ettiğini, tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

Hakkındaki delillerin toplandığını beyan eden Toker, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

"Sarmaşık" kod adlı gizli tanığın "mesnetsiz" beyanlarından tutuklandığını öne süren sanık Yılmaz Şen, gözaltına alınmadan önce yaşadığı Siirt'te, İzmir'deki "askeri casusluk davası"na müdahale etmesinin söz konusu olmadığını savunarak, "Askeri casusluk soruşturması veya yargılamasına müdahilliğim söz konusuysa bana istediğiniz cezayı verin. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilseydim, kapatılan Bank Asya'nın önünden geçmez, çocuklarımı onların okullarında okutmazdım. Pişman mıyım? Evet, pişmanım ama son pişmanlık fayda etmez. Yapacak bir şey yok, olan oldu. 36 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ekrem Sarbat, Halil Kıyıcı, Mustafa Yıldız, Şadi Yaldız, Hasan Toğal ve Yetkin Toker'in tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına süre verilmesine kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay G.Y, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 94'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:24
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