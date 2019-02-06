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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiası ile açılan davada, 91 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin açılan davada 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yaser Özoğlu, savunma için süre talep ettiğini, 40 aydır tutuklu olduğunu, savunduğu her şeyin teyidi olduğunu iddia etti.

Tutukluluk süresinin çok uzun olduğunu savunan Özoğlu, bu sürecin kendisini çok yıprattığını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Doğan Şahin ise "Sanıklar 'Biz burada niye bulunuyoruz' diye soruyorlar. Yaptığınız zulmün bir karşılığı." dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar Yasin Çakmak, Ali Bekar, Hanifi Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda, Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:33
  1. Askeri Casuslukta Kumpas
  2. dava
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