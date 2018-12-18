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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi

18 Aralık 2018 Salı 12:49
İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanıklar, haklarında toplanan delilleri karartma ihtimalinin ve kaçma şüphelerinin olmadığını iddia ederek tutuksuz yargılanmak istediklerini mahkemeye iletti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar K.T, S.K, G.Ö. ve B.A'nın tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:49
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. sanık
  5. TSK

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