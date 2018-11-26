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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:09
İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda "Abdullah" kod adlı gizli tanık, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıkların FETÖ ile bağlantısına ilişkin bilgi verdi.

Firari sanık A.G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen gizli tanık, bazı askerlerin örgüte kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini savunarak, 17-25 Aralık sürecinin ardından A.G'nin hükümet aleyhine sözler sarf ettiğini dile getirdi.

Bu sürecin ardından da A.G'nin FETÖ ile ilişkisinin devam ettiğini ileri süren gizli tanık, "17-25 Aralık 2013'te örgütün hainlik yaptığını A.G'ye söyledim ama ikna olmadı." dedi.

Tutuksuz sanık G.Ö'yü kapatılan Maltepe Askeri Lisesinden beri tanıdığını aktaran "Abdullah", G.Ö'nün örgüt aracılığıyla evlendirildiğini ve erkek çocuğunun adının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini kendisinden duyduğunu öne sürdü.

Gizli tanık, samimiyetinin ileri derecede olduğu G.Ö'nün FETÖ ile bağlantısının devam ettirmesine üzüldüğünü anlatarak, "Keşke G.Ö. itirafçı olsaydı da FETÖ'yü anlatsaydı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra G.Ö. ve burada yargılanan B.A'yı aradım. Eli kanlı örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım ama ikna olmadılar." iddiasında bulundu.

Söz alan B.A, gizli tanığın yalan söylediğini ve aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:09
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. sanık
  5. TSK

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