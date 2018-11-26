İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada "Abdullah" kod adlı gizli tanık ifade verdi.

Örgütle ilişkisinin FETÖ'yle irtibatı nedeniyle kapatılan Bursa Özel Nilüfer Koleji'nde başladığını belirten gizli tanık, o dönem subay olmak istediğini bilen tutuklu sanık Kemal Turhan'ın kendisiyle ilgilendiğini, 1986'da askeri lise sınavlarına girerek kapatılan Maltepe Askeri Lisesini kazandığını söyledi.

Gizli tanık, Turhan'ın okula başlamadan önce yazın yanına geldiğini ve ilerleyen dönemde de kendisiyle irtibatlı olmak istediğini söylediğini beyan etti.

Turhan'ın "Dindar bir çocuksun, askeri lisede açıktan namaz kılarsan atılırsın, o yüzden namaz ibadetini ima yoluyla yapmalısın." diye telkinlerde bulunduğunu belirten gizli tanık, Maltepe Askeri Lisesindeki ilk yılında, ekim ya da kasım ayında kapatılan Nokta dergisinin "askeri okullarda irticanın hortladığı"na ilişkin yayınlarının ardından TSK'nın soruşturma başlattığını dile getirdi.

Soruşturmada 240 öğrencinin itirafçı olduğunu söyleyen gizli tanık, şu beyanlarda bulundu:

"240 öğrencinin, zincirleme olarak birbirlerini de ifadelerinde ele verdiklerini, ortaokul son sınıfta cemaatin kamplarına katıldıklarını, birbirlerini bu kamplardan tanıdıklarını, askeri lise sınav sorularının bu kamplarda verildiğini ifadelerinde belirttiklerini biliyorum ancak bu öğrenciler üzerinden cemaatin halkı koordine edip 'Dindar ülkede peygamber ocağından dindar çocukları atıyorlar.' algısı oluşturarak tepki meydana getirildiğini, bu şekilde de itirafta bulunmayan ancak ifadelerde cemaatçi olarak geçen 20-30 öğrencinin göstermelik okuldan atıldığını ve bu soruşturmanın bu şekilde sonlandırıldığını hatırlıyorum."

Maltepe Askeri Lisesindeyken örgüt mensuplarıyla telefonla görüşmediklerini, daha çok yüz yüze iletişimi tercih ettiklerini anlatan gizli tanık Abdullah, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasından haberdar olmadığını ancak üst düzey bir örgüt abisinin, "Cemaatten olmayan askerlere kumpas kurulacak" tarzındaki ifadeleri ve daha sonra yapılan operasyonda birçok subayın gözaltına alınmasıyla bu sözleri askeri casusluk soruşturmasıyla ilişkilendirdiğini anlattı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan "Prizma", "Hisar", "Anemon" ve "Anafartalar" gibi kolejlerin FETÖ'nün kripto okulları olduğunu, bunu bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den duyduğunu söyleyen gizli tanık, tanıdığı bazı sanıklarla ilgili beyanda bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.