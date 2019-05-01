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İzmir’de zincirleme kazada 1 sürücü viyadükten aşağı düştü

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracından fırlayan bir sürücü viyadükten aşağıya düşerek yaralandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:43
İzmir’de zincirleme kazada 1 sürücü viyadükten aşağı düştü

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracından fırlayan bir sürücü viyadükten aşağıya düşerek yaralandı.


Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Çiğli istikametinden Karşıyaka yönüne seyir halinde olan ve Ümit Hazar idaresindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil, Hasim Keskin idaresindeki 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 AL 6449 plakalı otomobil takla atarak Ahmet Şahin yönetimindeki35 K 39168 kamyonete vurdu. Kamyonet kazanın etkisiyle yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kamyonetten fırlayan sürücü Ahmet Ş. viyadükten aşağıya düşerek yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan sürücü Ahmet Şahin sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücülerin ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.


Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir Çevreyolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:43
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