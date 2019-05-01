İzmir'de zincirleme kaza: Viyadükten düşen sürücü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Ümit Hazar, idaresindeki Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasim Keskin idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil de takla atarak Ahmet Şahin yönetimindeki kamyonete vurdu. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Şahin'in kamyoneti yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparken, Şahin, aracından fırlayarak viyadükten düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine durumu sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; Şahin, kaza yerine gelen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir çevreyolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal akışına döndü.