İzmir’de zincirleme kaza 4 yaralı İzmir’in Karabağlar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Yeşillik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KG 8752 plakalı kamyonet Konak yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken 35 YS 258 plakalı Lozan Meydanı- Gaziemir seferini yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen 35 FC 609 plakalı ticari taksi duramayarak kamyonette çarptı. Meydana gelen kazada kamyonette ve ticari takside bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan 2 kişi AKS ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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