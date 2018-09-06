İzmir’de yüzde 98 sevinci

Ege Üniversitesi (EÜ) kontenjanları 2018 YKS sonuçlarına göre yüzde 98 oranında doldu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; ilk sıralarda yer alan adaylar EÜ’nün çeşitli bölümlerini tercih etti. EÜ’yü tercih eden öğrencilere kişisel sosyal medya hesabından seslenip “Hoş geldiniz” diyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesine gençlerin artan bir ilgisinin olduğunu net bir şekilde görüyoruz” dedi.

DAĞILIMDA FARK ATTI

Üniversite adaylarının EÜ’ne gösterdiği ilgi puan ve sıralamalara da yansıdı. Bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 353, ön lisans programlarını 4 bin 980 olmak üzere toplam 10 bin 333 genç tercih etti. Sözel puan türünde Türkiye 92’ncisi, sayısal puan türünde Türkiye 328’incisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye bin 403’üncüsü ve dil puan türünde Türkiye iki bin 207’incisi EÜ’yü tercih etti. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü de devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada tercih edilen bölüm oldu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak “Ege Üniversitesi gerek verdiği üstün eğitim, gerek kaliteli üniversite yaşamı ve sunulan imkânlar, gerekse üniversite sonrası çalışma yaşamına hazırlıkta rüştünü ispat etmiş bir eğitim çınarıdır. Kaliteli bilim insanlarımız, gençlerimize en iyi şekilde eğitim verip onları hayata hazırlarken; üniversite yaşamının gerektirdiği olanaklar Egeli gençlerin hizmetine sunulmuş durumda. Tercih döneminde yaptığımız çağrıya gençlerin verdiği bu güçlü cevap beni çok mutlu etti” diye konuştu. Üniversitenin açık kalan yüzde ikilik kontenjanının da ek yerleştirme döneminde dolması bekleniyor.

11 BİN 546 ÖĞRENCİ DOKUZ EYLÜL’Ü SEÇTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) kontenjanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapılan yerleştirmeyle yüzde 98 oranında doldu. Dil puanı türünde Türkiye 348’incisi, eşit ağırlık puanı türünde Türkiye 728’incisi, sayısal puanı türünde Türkiye 211’incisi ve sözel puanı türünde ise Türkiye 259’uncusu DEÜ’nün çeşitli bölümlerine yerleşti. 16 fakülte, 4 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda eğitim veren DEÜ’de 11 bin 740 olan kontenjana, 11 bin 546 öğrenci yerleşti. Lisans düzeyindeki 8 bin 508 kontenjana 7 bin 789 öğrenci, önlisans düzeyindeki 3 bin 759 kontenjana ise 3 bin 757 öğrenci kayıt oldu. KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan 21 kontenjana 6 öğrenci yerleşti. DEÜ’yü kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Burayı tercih eden öğrencilerimiz geleceğini şekillendireceği büyük bir aileye dahil oldu. Bu aile içinde, aldıkları eğitim ve yetenekleri doğrultusunda akademik çalışmalar gerçekleştirebilecekleri gibi her alanda sektörün aranan elemanı olarak mezun olacaklar” dedi.