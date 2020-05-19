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İzmir’de yasak ihlaline 3 milyon TL ceza kesildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını İzmir’de ihlal eden 1448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:26:00 -
İzmir’de yasak ihlaline 3 milyon TL ceza kesildi

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 16 Mayıs'tan bu yana 1448 kişiye, 2 milyon 961 bin 174 lira para cezası kesildi.

Son günün öğle vaktine kadar 3 milyon TL ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma da denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, kısıtlamanın başladığı 16 Mayıs saat 24.00'ten bugün saat 12.00'ye kadar yasak ihlali yapan 1448 kişiye toplam 2 milyon 961 bin 174 liralık para cezası kesildi. 1000'i aşkın ekiple yürütülen denetimlerin, kısıtlamanın sona ereceği son ana kadar devam edeceği belirtildi.

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