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İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonları

Düzenlenen iki operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı

11 Aralık 2018 Salı 18:04
İzmir'de yasa dışı geçiş operasyonları

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ile Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18'i Togo, 18'i Orta Afrika, 17'si Afganistan, 16'sı Eritre, 4'ü Suriye, 3'ü Irak ve 1'i Senegal'den 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Aramalarda 3 can yeleği ile 4 şambrel ele geçiren ekipler, göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 4 araca el koydu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:04
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  2. İzmir Emniyet Müdürlüğü
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