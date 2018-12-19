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İzmir'de yapımı planlanan Karşıyaka Stadı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekci:- "Yapı kayıt belgesi alındı, Karşıyaka Stadı'nın inşaatı devam edecek"

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
İzmir'de yapımı planlanan Karşıyaka Stadı

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yapılması planlanan Karşıyaka Stadı'nın yapı kayıt belgesinin alındığını ve inşaatının devam edeceğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, inşaatı 2015 yılında başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 16 milyon lira harcanmasına rağmen açılan davalar nedeniyle yapımı duran Karşıyaka Stadı ile ilgili Zeybekci'nin müjde verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının imar barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ederek, "yapı kayıt belgesi" aldığı ve inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımlarının da tescil edildiği aktarıldı.

Bunun, stadın yapımına devam edilmesi için yasal engellerin ortadan kalkması açısından önemli bir aşama olduğu ifade edilen açıklamada, bu sevindirici haberi Nihat Zeybekci'nin "Dünya Karşıyakalılar Günü"nde duyurduğu belirtildi.

Zeybekci de konuya ilişkin, "Bütün Karşıyakalıların dört gözle beklediği, Karşıyaka Spor Kulübümüzün geleceğine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

İzmir’deki Göztepe ve Alsancak statları inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğine değinen Zeybekci, "İlk ihalesi 2014 ocak ayında yapılan ve 2015 yılında inşaatı başlayan Karşıyaka Stadı’nda devletimiz bugüne kadar 16 milyon liraya yakın harcama yaptı. İnşaatların temel ve subasmanları tamamlandı ancak iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, şunları ifade etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının da takibi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat etti. Bunun sonucunda 'yapı kayıt belgesi' alındı, Karşıyaka Stadı'nın inşaatı devam edecek. İnşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları tescil edildi. Böylece işin devamı için önemli bir aşama geçilmiş oldu ancak geçen süre içerisinde yapılan ikinci ihalenin de iptal edilmiş olması sebebiyle önümüzdeki aylarda, inşaatın kalan kısmı için ikmal ihalesine çıkılabilmesi şansı doğdu. Karşıyaka Stadı'nın inşaatı 3 yıldır bekliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde stat inşaatı kaldığı yerden devam ettirilerek, tamamlanacak."

Zeybekci, ayrıca önümüzdeki günlerde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile de bir araya geleceğini, kulübün diğer sorunlarının çözümü için de çalışacaklarını vurguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
  1. açıklama
  2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  3. Karşıyaka Stadı
  4. Nihat Zeybekci

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