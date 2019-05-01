İzmir'de yapımı devam eden statların durumu





İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gençlik ve Spor Bakanlığının Karşıyaka Stadı için inşaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemediğini bildirdi.

Yazılı açıklamada bulunan Sürekli, İzmir'de inşası devam eden spor tesislerinin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Karşıyaka Stadı için iki kere ihale yapıldığını, belediyenin isteklerinin karşılanması için 3 kez de imar planının değiştirildiğini vurgulayan Sürekli, buna rağmen açılan davalar bulunduğunu ve istenilen şekilde yol alınamadığını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen yoğun çalışmalar sonucu stat için imar barışından faydalanıldığını dile getiren Kerem Ali Sürekli, "Statta tamamlanan kısımlar için 'yapı kayıt belgesi' alındı. Bunun için ödenmesi gereken bedeller de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandı. Bu kapsamda, stadın bitişiğinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı kullanımındaki arazinin imar planında otopark olarak görülen alanları, stada tahsis edildi. Tahsis işlemi 18 Şubat 2019 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldı. Otopark ilavesiyle stat projesi yeniden çizdirildi." açıklamasında bulundu.

Sürekli, Karşıyaka Stadı için bugüne kadar yaklaşık 16 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Buna rağmen açılan davalar ve engellemeler nedeniyle işler gecikti. Bu davaların neden açıldığını ve kimlerin vesile olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar aynı durumun yaşanmaması, yeni itiraz ve davalarla karşılaşılmaması için bütün işlemler büyük titizlikle, eksiksiz yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, inşaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemiyor. Bu noktada, inşaat ruhsat işlemlerinin bir an evvel bitirilmesi için büyük çaba harcanıyor."

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşasının öngörülen takvime uygun olarak sorunsuz devam ettiğini aktaran Sürekli, "Şu anda kaba inşaat ve tribün inşaatları tamamlanmış durumda. Çelik çatı montajları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alsancak Stadı'nda ise kaba inşaat ve çelik çatıların tamamlandığını paylaşan Sürekli, "Ancak ihale aşamasındaki projeye birçok ekleme ve iyileştirme yapıldı. Örneğin, misafir takım taraftarları için kale arkası tribünü yapılıyor. İnşaat süresi de bu iyileştirmeler ve eklemeler nedeniyle doğal olarak uzadı. Şu anda kale arkası misafir takım tribün inşaatı sürüyor. İki ay içerisinde kale arkası tribünün kaba inşaatının da tamamlanması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.



