İzmir’de yapılan kazı çalışmasında ceset bulundu İzmir’in Kınık ilçesinde sulama kanalı açmak üzere yapılan kazı çalışmasında ceset bulundu.

İzmir’in Kınık ilçesinde sulama kanalı açmak üzere yapılan kazı çalışmasında ceset bulundu.

Olay, Kınık’ın kırsal Dündarlı Mahallesi Sazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait kepçe ile sulama kanalı açmak için kazı çalışması yapıldığı sırada topraktan mont, kazak ve ayakkabı ortaya çıktı. Topraktan çıkan giysileri gören kepçe operatörü çalışmayı durdurarak, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çürümüş ceset bulundu. Çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazı sırasında ortaya çıkan kıyafetlerin erkek kıyafeti olduğu belirtilirken jandarma ekiplerinin eski kayıp erkek başvurularını incelemeye aldığı öğrenildi.

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