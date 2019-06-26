İzmir’de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir’de 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir’den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir-Ankara karayolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu. Operasyonda tankerde 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisler, tanker sürücüsü Y.A’yı (45) gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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