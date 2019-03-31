0553 313 94 23

İzmir’de vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir’de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

31 Mart 2019 Pazar 09:17
İzmir’de vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir’de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00’a kadar sürecek.


İzmir genelinde oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 250 bin 780 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulalarına "Tercih veya evet" mührünü bastıktan sonra, zarf içerisinde ilgili sandıklara attı. Seçimlerin ülke için hayırlı olması, seçmenlerin ortak temennisi oldu.



En fazla seçmen Buca’da


4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir’de en kalabalık ilçelerden biri olan Buca’da 364 bin 19, Karabağlar’da 360 bin 903, Konak’ta 275 bin 953, Karşıyaka’da ise 275 bin 617 seçmen sandık başına gidecek.



Toplam 247 aday yarışacak


İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı için 12 aday sandıktan çıkacak birinci aday olmak için yarışırken, 30 ilçede ise 235 belediye başkan adayı sandıktan birinci çıkmak için seçmenden oy bekleyecek.


Öte yandan, Kültürpark’taki seçim kurullarında bugün yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilirken,


İzmir’de seçim güvenliğini sağlamak üzere 10 bini aşkın emniyet mensubu görev başında olacak.


Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00’a kadar sürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaçlara hayat veren hanım eller
    1. Ağaçlara hayat veren hanım eller
    2. Her gün bir bardak süt içmek için..
    3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu..
    4. İsrail, Gazze ile İsrail arasındaki..
    5. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    6. Kocamaz: "Demokrasimize hayırlı olsun"
    7. Heyelan grup köy yolunu kapattı,..
    8. Türkiye’nin en küçük mahallesi sandık..
    9. Türkiye sandık başında
    10. Musa Yılmaz oyunu kullandı
    11. Tosun, Bir tek sana güvenebilirim"..
    12. Bugün işinizi ya hakkı ile yapın, ya..
    13. ASELSAN’a çevre ödülü
    14. 85 yaşındaki teyze ve 70 yaşındaki..
    15. Yurtta hava durumu
    16. 100 milyon yolcu için büyük göçe hazırız
    17. Zonguldak’ta oy verme işlemi başladı
    18. Oyunu evinde kullandı
    19. Hastalıkların sinsi belirtisi: Vertigo
    20. Suriye’nin kuzeyindeki mülteci..
    21. Ahmet Sami Kutlu oyunu kullandı
    22. Orman Genel Müdürlüğünün 180. Yılı..
    23. Ulusal kanser haftası başlıyor
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağında..
    25. Üsküdar yerel seçim sonuçları 2019 |..
    26. Vali Karaloğlu: "Antalya’da demokratik..
    27. (Özel) Yusuf Özoğul sandığa giderek..
    28. İzmir’de motosiklet sürücüsü ağır..
    29. Türkiye 2019 Bologna Çocuk Kitapları..
    30. Adana Valisi Demirtaş oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’