İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren yolcu vapuru seferleri geçici süreyle iptal edildi. Arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.