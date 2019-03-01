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İzmir'de Van Depremi şehitleri anısına hatıra ormanı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Türkiye'ye yatırım yaparken çok uzun vadeli düşünmemiz, 100 yıllık programlar yapmamız lazım. 2123 yılının orman planını yapmamız lazım. Çünkü gelecekte evlatlarımızın daha iyi ortamda yaşamasını istiyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 14:30
İzmir'de Van Depremi şehitleri anısına hatıra ormanı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek nesillerin daha iyi yaşaması için uzun vadeli orman planlamaları yapılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, evinde elektrik olmadığını söyleyen 76 yaşındaki Medine Özdış'ın sorununun çözülmesi için İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a talimat verdi.

- İzmir Meteoroloji radarı incelemesi

Program kapsamında Pakdemirli, Kavacık ve Tırazlı mahalleleri arasında kurulu Meteoroloji radarını da inceledi.

Hava kütlelerinin yoğunluğu, konumu, hareket yönü ve hızını tespit edebilen, uzaktan algılama sistemi barındıran radarı incelemesinin ardından açıklama yapan Bekir Pakdemirli, "Bu yatırımlar bize yarınla ilgili bilgi veriyor, yani tarım sektörü, havacılık sektörü, denizcilik sektörü bundan çok faydalanıyor. Yarın olacağı bilirseniz ve buna da riayet ederseniz, pek çok musibeti engellemiş oluyorsunuz." dedi.

Pakdemirli, Antalya'da meydana gelen sel felaketini hatırlatarak, "Cuma günü dedik ki; 'Cumartesi günü bir olay daha olabilir, lütfen dikkat edin, kendinizi emniyet altına alın' ama cumartesi günü ne yazık ki can ve mal kayıplarımız oldu. Yani Meteoroloji bir uyarı yayınladığı zaman mutlaka ciddiye alalım." ifadelerini kullandı.

- Van Depremi şehitleri için hatıra ormanı

Bakan Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi ziyaretinin ardından Limontepe Mahallesi sırtlarındaki Van Depremi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim törenine katıldı.

Van'daki depremde 644 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Pakdemirli, deprem şehitleri anısının hatıra ormanı ile yaşayacağını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacaklarını söyleyerek, "Türkiye'ye yatırım yaparken çok uzun vadeli düşünmemiz, 100 yıllık programlar yapmamız lazım. 2123 yılının orman planını yapmamız lazım. Çünkü gelecekte evlatlarımızın daha iyi ortamda yaşamasını istiyoruz. İzmir'e bakıyorum ve üzülüyorum. Yeşil alanlarımız az. Yerel yönetimlerimiz gerekli ihtimamı göstermedi." diye konuştu.

- Ormanlık alan oranı yükseldi

Devletin son 16 yılda orman alanını 1,5 milyon hektar artırdığını kaydeden Bakan Pakdemirli, tüm Türkiye'de yüzde 20 olan ormanlık alanın bugün yüzde 28'e ulaştığını ifade etti.

Pakdemirli, tarım alanlarının korunması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tarım alanlarını koruyacağız, metrekareye düşen ağaç miktarını artırmamız lazım. Evlatlarımızın yaşayacağı İzmir böyle olmamalı. Bu konuda ihtimam göstermemiz gerekiyor. 31 Mart bunun için bir fırsat. Önümüzde bir seçim var. İzmir en iyi şekilde seçimini yapacaktır. Genel Merkez Karabağlar'a yakışır adayı belirledi, Bilal Doğan. Hepimiz sandığa gideceğiz. Ben de Karabağlar'da oy kullanabilirim. Bu ülke için doğrusu neyse onu yapacağız."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de güzel bir Türkiye için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini, ağaçlandırma oranını yükselterek ülkeyi daha yaşanabilir hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti'nin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan ise Karabağlar'daki çarpık yapılaşmayı sona erdirmeyi ve ilçeyi yeşillendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından 1500 selvi ve fıstık çamından oluşacak hatıra ormanı için Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:30
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Hatıra Ormanı
  3. Tarım ve orman Bakanı

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