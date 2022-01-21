  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İzmir'de vakalar kendi rekorunu kırıyor
Korona Virüs

İzmir'de vakalar kendi rekorunu kırıyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte artan koronavirüs vakaları ile ilgili "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:43:00 -
İzmir'de vakalar kendi rekorunu kırıyor

İzmir Valisi Köşger, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütleri başta olmak üzere her türlü suçla mücadele çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda kentteki koronavirüs vakaları hakkında konuştu. Vali Köşger, şunları söyledi:

"Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. İzmir'de geçen sene yaşanan deprem sonrası yaşadığımız bir pik vardı. Deprem dönemi herkes sokağa çıktığı için hastalığı birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. İki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayıları da artıyor. Ölüm oranı eskiye göre daha düşük ama vaka sayıları yükseldiği için vefat oranı da artıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay