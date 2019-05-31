İzmir'de uzman erbaş ve acemi erler yemin etti

İZMİR (AA) - İzmir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda temel eğitimini tamamlayan uzman erbaş temel kursiyerler ve acemi erler yemin etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 178 uzman erbaş temel kursiyer ile 149 acemi er ant içti.

Ulaştırma Albay Celal Ezer, törende yaptığı konuşmada, ant içerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil ferdi olan vatan evlatlarına güvendiklerini belirtti.

Yiğit Mehmetçiklerin ulusal değerlere sahip çıkacağını kaydeden Ezer, "Mehmetçikleri yetiştiren aileler evlatlarıyla ne kadar gurur duysa azdır. Vatan ve millet sevgisi yüksek insanlar oldukça, Türkiye Cumhuriyeti de sonsuza kadar payidar kalacaktır." dedi.

Ulaştırma er Hasan Akman da askerliğin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada bizden önce vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için canını seve seve feda eden ecdadımızın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyuyoruz. Bu gurur ve şeref bizlere ve bizleri yetiştiren anne ve babalarımıza da aittir. Artık övünebilirsiniz. Her birimiz vatanı ve vazifesi uğruna gerektiği zaman canını hiçe sayabilecek olgunluktayız." diye konuştu.

Başarılı personele takdir belgesi verilmesi ve Ulaştırma Marşı söylenmesinin ardından tören sona erdi.

Töreni, uzman erbaş temel kursiyerlerin aileleri de izledi.